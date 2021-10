Van ongeschoolde theeverkoper tot succesvolle zakenman: "Maar zelf thee maken blijft mijn passie!"

Arshad Khan: "Er is me al vaak door meisjes gezegd dat ik mooie ogen had, maar daar bleef het dan ook bij. Ik wist ergens wel dat ik er goed uitzag, maar wat moet je daarmee als je arm bent? Dat heb ik altijd gedacht, maar nu moet ik mijn mening herzien." (The Express Tribune, oktober 2016)

"Ik had nooit beseft dat mijn uiterlijk zo speciaal was. Ik vind eigenlijk dat alle Pathanen (bevolkingsgroep in Pakistan, red) er goed uitzien. Dat ik er nog beter uitzag, daar had ik nooit bij stilgestaan." (The National News, augustus 2021)