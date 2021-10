Verkeersboetes niet betalen blijft een oud zeer bij diplomaten: Groen vraagt "gerichtere aanpak"

"Het niet betalen van boetes is een evergreen in het diplomatiek bestel", weet professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven). "In New York is het bijvoorbeeld een regelrechte plaag wanneer de VN in sessie is. Dan zitten ze er met hun handen in het haar omdat er zoveel wildparkeren plaatsvindt. Elk land heeft zo'n beetje zijn eigen manier om daarmee om te gaan."

Welke ambassades of organisaties het in ons land niet zo nauw nemen met het betalen van boetes, daarop geeft minister Wilmès geen antwoord. "In de regel zijn het individuele personeelsleden van ambassades die nalaten hun boetes te betalen, eerder dan de diplomatieke zending. Het is bijgevolg moeilijk om te veralgemenen. "