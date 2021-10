Vlaamse regering wil derde "boosterprik" voor de hele bevolking

Wanneer die "wens" van de Vlaamse regering ook concreet zou worden omgezet in een concrete timing voor die derde boosterprik voor iedereen, is niet duidelijk. De Vlaamse regering zou voor het mogelijk maken van die derde prik richting het federale niveau kijken: naar het interministerieel overleg tussen de Volksgezondheidsministers, en het Overlegcomité van volgende week. Er wordt ook eerst een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, over het nut van die derde prik voor iedereen.

Het is ook niet duidelijk wat het betekent voor de vaccinatiecentra, wellicht zullen die opnieuw een grote rol spelen en (verder) moeten opschalen. De vaccinatiecentra waren bij de aankondiging van de derde prik voor 65-plussers misnoegd, omdat ze pas laat wisten of ze nu langer open moesten blijven - en dus extra volk moesten optrommelen - of niet.