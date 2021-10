VN is boos op Ethiopië en schort humanitaire vluchten op nadat vliegtuig door bombardementen rechtsomkeer moest maken

Een vliegtuig van de VN met elf personeelsleden aan boord heeft vandaag de landing in Mekele moeten onderbreken omdat de Ethiopische luchtmacht daar toen bombardementen uitvoerde. Daarop is het vliegtuig veilig teruggekeerd naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, maar de VN is erg boos over het incident. Nochtans had de vlucht de toestemming gekregen van de Ethiopische regering.