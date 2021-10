Vrouw in Kortrijk die buurvrouw van broer toetakelde, is nu aangehouden voor moord 

De vechtpartij gebeurde vrijdagavond tijdens een burenruzie, in een appartement in de Minister Tacklaan. De zus van de buurman, een vrouw van 30 jaar uit Ieper, kreeg ruzie met de buurvrouw, op het binnenplein van het appartementsgebouw. Ze takelde de 65-jarige vrouw zwaar toe. Gisteren stierf ze aan haar verwondingen. Daardoor wordt de vrouw uit Ieper nu verder aangehouden op verdenking van moord in plaats van poging tot moord. Alexander Verstraete, advocaat van de beschuldigde vrouw: "Gelet op de ernst van de feiten en op het feit dat de vrouw gisteren is overleden, hebben wij niet aangedrongen op de vrijlating. Mijn cliënt heeft heel veel spijt van wat er is gebeurd vorige week vrijdag. Zij beseft dat zij verantwoordelijk is voor het overlijden van die vrouw. Ze heeft het daar heel moeilijk mee."