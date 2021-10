Chiro, KSA en scouts in Zonhoven wekken Kerkplein met loeiharde fuifmuziek op Dag van de Jeugdbeweging

Bewoners rond het Kerkplein in Zonhoven werden vrijdag voor dag en dauw gewekt door loeiharde feestmuziek en de geur van verse koffie. “We vieren vandaag de Dag van de Jeugdbeweging”, zegt een leider van de jongverkenners. “We willen als boodschap uitdragen dat iedereen welkom is bij ons. Voor corona trokken we met zijn allen naar het Dusartplein om te ontbijten, maar dat is helemaal niet handig voor kinderen en jongeren die niet in die buurt naar school gaan. Daarom hebben we met alle jeugdbewegingen in Zonhoven beslist om iets lokaal te voorzien. Vanavond is er wel nog een grote fuif in Hasselt.”