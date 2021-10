Zorgsector vraagt afschaffing van quarantaineregels voor besmet personeel dat gevaccineerd is

In een open brief vragen honderden leidinggevenden uit de zorgsector om de verplichte quarantaine bij zorgpersoneel dat besmet is met het coronavirus, maar wel dubbel gevaccineerd is en geen symptomen heeft, af te schaffen.Op die manier kunnen deze mensen blijven werken. En dat is nodig, want zowat in elke zorginstelling is er een groot tekort aan personeel. De brief komt er na een tweedaags congres over de zorg.