Zwembad in Heule dicht tot eind dit jaar, cafetaria was net gerenoveerd

De werken starten maandag 25 oktober. Zondag is dus de laatste openingsdag. De werken zullen wellicht tot eind dit jaar duren. Door de sluiting moeten enkele duizenden zwemmers, voornamelijk scholen, zwemclubs en mensen van Heule zelf, uitwijken. “Dat zal naar het zwembad op Kortrijk Weide of dat in Zwevegem zijn”, zegt Elewin Werbrouck, manager van de Lago-zwembaden in Kortrijk.