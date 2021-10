China wil jongeren minder druk opleggen: huiswerk en bijles worden aan banden gelegd

De Chinese overheid is daarmee niet aan haar proefstuk toe. In juli maakte de overheid nog bekend dat het de bijlessensector stevig aan banden wil leggen. Veel Chinese ouders laten hun kinderen extra cursussen volgen om toch maar toegelaten te worden in de beste universiteiten.



Eerder dit jaar limiteerde het ministerie van Onderwijs het aantal uren dat minderjarigen mogen gamen. Dat mag voortaan alleen nog een uur lang op vrijdag, zaterdag en zondag. Ook het verheerlijken van internetbekendheden wordt ingedijkt.



De maatregelen rond onderwijs en vrije tijd zouden onder meer dienen om ouders aan te zetten meer kinderen te krijgen. Vanaf 1979 mochten Chinese ouders maximaal 1 kind krijgen. In 2015 werd de politiek afgeschaft en waren twee kinderen toegelaten. Vanaf dit jaar mag ook een derde kind. China wil zo de vergrijzing tegengaan.