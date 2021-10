Directeur die lagere school moet sluiten door corona, slaakt noodkreet: "Geef ons alstublieft onze leerlingen terug"

Een verschrikkelijk gevoel overvalt me. Is dit het gevolg van de versoepeling van alle maatregelen in de maatschappij? De herfst is nog maar pas begonnen. Hoeveel keer zullen we onze leerlingen nog leerkansen moeten afnemen deze winter? Hoelang houden ouders dit nog vol?

Ik heb zelf geen medische opleiding, dus ik vel geen oordeel over het al dan niet vaccineren van kinderen of positieve leerlingen naar school laten komen die niet ziek zijn om groepsimmuniteit te verkrijgen, maar ik wil wel een noodkreet lanceren naar onze ministers en onze samenleving.

Neem alstublieft opnieuw maatregelen die ervoor zorgen dat onze kinderen les kunnen volgen. Als school zullen we alle opgelegde maatregelen in praktijk omzetten (zoals we de voorbije 2 jaar al deden), maar geef ons alstublieft onze leerlingen terug!