Piramide van Cheops werd gebouwd in teams van 40 door Egyptenaren met namen als Merer, Mesou en Sekher

In 2013 heeft een team van Franse en Egyptische archeologen een spectaculaire ontdekking gedaan in de woestijn in Wadi Al-Jarf aan de Rode Zee. Ze ontdekten er resten van een haven die 4.500 jaar oud is en stamt uit de tijd van farao Cheops (Khufu), bekend van de Grote Piramide in Gizeh. Daarbij zijn ook meer dan 400 papyrusfragmenten teruggevonden.