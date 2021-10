Zakenvrouw achter Fisherman's Friend laat 48 miljoen na aan geboortedorp: "Overweldigd door de vrijgevigheid"

Niet onbelangrijk: het lokaal bestuur heeft niet echt een vinger in de pap te brokken, want het geld is aan de liefdadigheidsinstelling Lofthouse Foundation nagelaten. Eerder was er zelfs sprake om een standbeeld voor Lofthouse op te richten, maar dat is de gemeente niet van plan. "Doreen Lofthouse was er zelf niet voor te vinden", klinkt het.