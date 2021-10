In kaart: deze gemeenten voeren al extra coronamaatregelen in 

In Wommelgem worden alle kinderen tussen 6 en 12 jaar dan weer getest, na een opstoot in de besmettingen. De burgemeester hoopt dat op die manier de ouders minder ongerust zijn én dat de druk op de huisartsen verminderd. De eerste resultaten zouden daar morgen van binnen zijn. Op basis daarvan zal er bekeken worden of er nog extra maatregelen nodig zijn, naast de mondmaskerplicht die opnieuw ingevoerd werd in en aan de school en de kinderopvang.