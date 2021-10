Dit zijn de slachtoffers van vriendschapsfraude: Katelijne schreef 40.000 euro over naar haar "Amerikaanse generaal"

Vriendschapsfraude lijkt een-ver-van-je-bed-probleem, maar vergis je niet. In het corona-jaar is het aantal meldingen in België fors gestegen en ook de bedragen die oplichters ontfutselen zijn veel groter. Daarnaast is de emotionele impact zwaar. Het maakt families kapot en de schaamte bij de slachtoffers is groot. Radio 2 zet een week lang het fenomeen in de schijnwerpers om zo het tij te keren.