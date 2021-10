Hoofd Taskforce Vaccinatie: "Nu geen wetenschappelijke onderbouwing voor 3e prik voor iedereen"

"We zien toch hogere besmettingscijfers, en er is toenemende evidentie dat een derde prik toch zin heeft om mensen uit de ziekenhuizen te houden. We vragen nu aan de wetenschappers van de Hoge Gezondheidsraad om daar snel duidelijkheid en uitsluitsel over te geven", zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gisteren.

Ramaekers zegt dat zowel de Taskforce Vaccinatie als de Hoge Gezondheidsraad steevast zo wetenschappelijk mogelijk te werk gaan. "We volgen de situatie wereldwijd op", zegt hij. "Sinds de zomer houden we ook rekening met het feit dat de algemene bevolking potentieel een derde prik moet krijgen, maar wel op basis van wetenschappelijke argumenten. Ik zou dan ook graag weten wat de wetenschappelijke onderbouwing is waarop de Vlaamse regering zich beroept om die derde prik nu al aan te kondigen."