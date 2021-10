Bekroond in Cannes én in eigen land, maar Egyptische film over armoede veroorzaakt ook ophef: "Besmeurt reputatie"

"Nieuwe republiek" is de slagzin waarmee de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi onder meer de huisvesting op het platteland wil verbeteren. Sisi leidt Egypte sinds hij in 2014 aan de macht kwam na een militaire coup tegen de toenmalige president Mursi. In vrijwel elke toespraak verwijst hij naar zijn "nieuwe republiek". De hashtag #nieuwerepubliek prijkt ook al maandenlang in de bovenhoek van het tv-scherm.