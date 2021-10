Minister-president Jambon in Dubai opent “Vlaamse Week” op wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020

Kris Put nuanceert: “Dubai lijkt zich voor te bereiden om de duurzaamheidsbocht te nemen. Op het hoogste niveau is men zich bewust dat gebouwen ook hier maar beter tegen de warmte geïsoleerd kunnen worden in de plaats van nog maar eens nog zwaardere airco’s te installeren. Het duurt hier in Dubai nu wel even voor die bocht in doelstellingen worden gegoten. Maar dan kan het hier best erg snel gaan hoor.”