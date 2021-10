Paardenvissers begeleiden overleden collega naar laatste rustplaats in Oostduinkerke

Oostduinkerke is de enige badplaats aan de Belgische kust waar te paard op garnalen wordt gevist. In de andere badplaatsen is de traditie in onbruik geraakt, maar in Oostduinkerke is het strand erg geschikt voor de methode: er zijn geen hindernissen op het strand zoals golfbrekers.

De traditie van de paardenvisserij bestaat al zo'n 500 jaar en werd in 2009 erkend als Vlaams immaterieel erfgoed.