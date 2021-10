Proces tegen Italiaanse Lega-leider Matteo Salvini wegens tegenhouden migrantenschip gaat van start

In augustus 2019 verbood hij het reddingsschip van de Spaanse ngo Open Arms aan te meren in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa. Het schip had 147 migranten en vluchtelingen aan boord die gered waren op de Middellandse Zee.

De gezondheidssituatie en de spanning aan boord werden precair. Sommige migranten sprongen uit wanhoop in zee, in een poging naar de kust te zwemmen. Het schip werd uiteindelijk in beslag genomen door het openbaar ministerie, zodat de opvarenden aan land konden worden gebracht.