Salmonella-bacterie met succes gebruikt bij muizen tegen moeilijk behandelbare kankers

Van salmonella-bacteriën was geweten dat ze zich opstapelen in tumoren, maar het was niet duidelijk of ze ook binnendrongen in de kankercellen. Het nieuwe systeem om geneesmiddelen af te leveren kan nauwkeurig meten hoeveel bacteriën er in de tumorcellen binnendringen, omdat de gemanipuleerde salmonella-bacteriën groen worden als ze door het membraan van de kankercel zijn gegaan. Het bleek dat de bacteriën makkelijk kunnen binnendringen in de kankercellen en dat ook in grote aantallen doen.

"Salmonella in een kankercel - niemand heeft dit ooit eerder daadwerkelijk aangetoond", zei professor chemisch ingenieurschap Neil Forbes, de mede-uitvinder van de methode en de corresponderende auteur van de studie die in zijn laboratorium is uitgevoerd.

"Je kan de bacteriën beschouwen als kleine robotjes, die het geneesmiddel aanmaken en vrijgeven waar het nodig is", zei Forbes. "Door gebruik te maken van de natuurlijke levensstijl van salmonella kan je er het perfecte systeem om geneesmiddelen af te leveren van maken."