Wanneer is Jürgen Conings precies om het leven gekomen? Parket vraagt extra "maden-onderzoek"

Het lichaam van Conings was al in staat van ontbinding, toen het gevonden werd eind juni. Experten namen de maden op zijn lichaam mee, om ze te onderzoeken. Aan de hand van die maden moest dan worden berekend hoe lang het lichaam daar al lag. Afgelopen zomer al liet het federaal parket verstaan dat dat onderzoek niet gemakkelijk is, omdat het in die periode heel koud en nat was, en snel daarna heel warm.

Maar het "maden-onderzoek" is nu wel klaar en geeft aan dat Conings tussen 18 mei en 9 juni overleden is. Het sluit het tijdstip van 18 mei dus niet uit, maar gaat wel veel ruimer. Het parket heeft nu aan de experten gevraagd om de maden opnieuw te onderzoeken, om te proberen tot een preciezer tijdsbestek te komen. "Maar alles wijst erop dat hij overleden is op 18 mei, dat vermoeden blijft", aldus het federaal parket.