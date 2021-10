Turkse president Erdogan laat 10 ambassadeurs "persona non grata" verklaren

Afgelopen maandag riepen Canada, Frankrijk, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en de VS op tot "een rechtvaardige regeling van de zaak Osman Kavala. De Turkse overheid zegt dat die zakenman en mecenas het land wil destabiliseren. Volgens Ankara is hij betrokken bij de mislukte staatsgreep van 2016. De man zit al vier jaar in de gevangenis zonder dat hij is berecht.

Volgens mensenrechtenorganisaties is de zaak-Kavala een voorbeeld van de repressie van dissidenten onder het regime van president Erdogan. Eind 2019 beval het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de onmiddellijke vrijlating van Kavala. Tevergeefs: eerder deze maand besliste een rechtbank in Istanbul dat hij zeker tot 26 november in de cel moet blijven.