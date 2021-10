Op 1 november wordt coronapas uitgebreid in Wallonië en ze zien nu al het effect: "Vier keer meer vraag naar vaccinatie"

Over een goede week wordt de coronapas in Wallonië verplicht in de horeca, het uitgaansleven, de sport- en fitness zalen en de zorgsector. In een interview in de krant La Libre Belgique zegt minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) dat de naderende deadline zijn effect niet mist: opvallend meer mensen willen zich nu laten vaccineren in Wallonië.