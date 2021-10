Vlaamse zakenman al meer dan jaar illegaal in Dubai: "Ik vrees hier nooit meer weg te geraken"

De Belgische ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten, Peter Claes, is op de hoogte van de situatie van Daumerie: "We kijken wat we kunnen doen voor Daumerie en dringen erop aan dat zijn zaak correct en snel geregeld kan worden. Maar ook wij zijn gebonden door de geldende internationale regels en kunnen en mogen in de eigenlijke juridische procedure niet tussenkomen."

De Belgische ambassadeur benadrukt dat de rechtspraak in Dubai best breed is uitgewerkt en dat Dubai, gezien zijn reputatie als handelsplaats, zich moet schikken aan geldende regels. Toch geeft Claes toe dat er "opmerkelijke verschillen in rechtspraak en procedures zijn in vergelijking met België".