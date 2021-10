Wagen belandt in de Leie in Gent: vier inzittenden omgekomen, auto heeft Franse nummerplaat

De politie kreeg om 2.30 uur de melding dat er een auto in het water was beland aan de Huidevetterskaai in Gent. De auto is door de balustrade gegaan, zegt de Gentse politie, en daarna in het water terechtgekomen.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse met duikers, maar voor de inzittenden kwam alle hulp te laat. Ze troffen de auto onder water aan, met daarin de vier inzittenden. Het gaat over 3 mannen, en 1 vrouw. De auto had een Franse nummerplaat, maar of het over mensen met de Franse nationaliteit gaat is niet duidelijk. Ook over hun leeftijd is nog niets bekend.

Ook het parket kwam ter plaatse, wat standaardprocedure is. Er wordt uitgegaan van ongeval, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Over de identiteit van de inzittenden is nog niets bekend.