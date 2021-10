"Waterbom" op Vlaanderen zou tot 2 miljard euro schade veroorzaken en tot 100.000 mensen treffen

In Vlaanderen viel veel minder regen. Er was wel wateroverlast, vooral in Voeren, maar dodelijke slachtoffers vielen er niet. De Vlaamse regering heeft een eerste analyse klaar over wat de gevolgen zouden zijn van een waterbom op Vlaanderen.



De conclusie is niet min: er zou voor zo'n 2 miljard euro schade zijn en 50.000 tot 100.000 mensen zouden worden getroffen. "Vooral de Maas-gemeenten, maar ook Diest en Aarschot in het Demerbekken, de regio rond Dendermonde en de scheldekaaien in Antwerpen zijn kwetsbaar", vertelt professor hydrologie Marijke Huysmans.



Professor Huysmans maakt deel uit van een expertenteam dat de Vlaamse regering heeft samengesteld. Dat team gaat nu bekijken hoe Vlaanderen zich beter kan voorbereiden op uitzonderlijke regenval.