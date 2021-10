92-jarige vrouw overleden na woningbrand in Ruddervoorde

Het vuur ontstond rond 7.30 uur in de Sasputstraat in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. Het slachtoffer had zelf nog haar familie verwittigd door de alarmknop in te duwen. Die belden op hun beurt de hulpdiensten.

De familieleden wisten de bejaarde vrouw nog uit het huis te halen, maar ze had al zware brandwonden opgelopen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze niet veel later aan haar verwondingen bezweken.