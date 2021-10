Acteur Val Bisoglio (95) overleden, speelde vader van John Travolta in "Saturday night fever"

Meer dan 50 jaar was Val Bisoglio, zoon van Italiaanse immigranten, actief in de Amerikaanse film-, tv- en theaterwereld als karakteracteur. Vanaf de jaren 60 speelde hij rollen in tv-series zoals "M.A.S.H.", “Quincy M.E.”, “All in the family”, “Kojak”, “Miami Vice” en vele andere. In de bekende maffiareeks "The Sopranos" speelde hij in 2002 zijn laatste tv-rol: Murf.