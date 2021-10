Andere regisseur die door acteur Alec Baldwin neergeschoten werd op filmset "ontdaan over de dood van een vriendin"

"Ik ben ontdaan door het verlies van mijn vriendin en collega, Halyna. Ze was aardig, levendig, ongelooflijk getalenteerd, vocht voor elke centimeter en zette me altijd aan om beter te worden.

Mijn gedachten zijn bij haar familie in deze moeilijke tijd. Ik ben nederig en dankbaar voor de stortvloed aan genegenheid die we hebben ontvangen van onze filmmakersgemeenschap, de mensen van Santa Fe, en de honderden onbekenden die hun hand hebben gereikt... Het zal zeker helpen bij mijn herstel", zei Sousa in een statement.