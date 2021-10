Machtigste drugsbaron is dan wel ingerekend, maar het probleem blijft: "Blijft een never ending story"

"Die hele operatie heeft wel degelijk een ontwrichtende werking op de structuur, logistiek en eenheid binnen de organisatie van Otoniel", stelt professor criminologie Charlotte Colman (UGent). "In dat opzicht is de operatie geslaagd."

Een belangrijke slag gewonnen dus, maar de oorlog tegen de drugstrafiek is dat allerminst. "De voorraadkast in Zuid-Amerika zit nog vol genoeg", zegt Ken Witpas van het parket van Antwerpen. Met andere woorden: geen zinloze actie, maar we moeten ons geen illusies maken over deze zware klap voor de drugstrafiek; het blijft een never ending story.