Barman Gunther uit Friends overleden

Warner Bros. noemt de acteur "een integraal deel van onze Friends-familie". Tyler speelde in de populaire tv-serie tussen 1994 en 2004 de rol van Gunther, de sarcastische barman en eigenaar van het koffiehuis Central Perk waar de zes vrienden vaak zaten.

In de reeks had hij een crush op Rachel, het personage van Jennifer Aniston. In de eerste seizoenen van de reeks werkte Rachel ook in het koffiehuis.

Aan de reünieshow van "Friends" die eerder dit jaar te zien was, nam Tyler deel via een Zoom-gesprek. Later maakte hij bekend dat hij sinds 2018 aan prostaatkanker leed. Die zou uitgezaaid zijn naar zijn beenmerg.

Volgens een statement van zijn manager is Tyler "in alle vrede thuis gestorven". Nog volgens zijn manager vond de acteur het belangrijk om het verhaal van zijn ziekte te delen, en zo de bewustmaking rond prostaatkanker te verhogen en zoveel mogelijk mannen ertoe aan te zetten vanaf hun veertigste hun bloed te laten onderzoeken.

Tyler blikte terug op zijn rol in Friends als "de 10 mooiste jaren van mijn leven". "Ik kan me niet inbeelden dat ik ooit iets leukers zou meemaken. Al deze mensen waren fantastisch en het was een plezier om met hen te mogen acteren. Het voelde echt heel bijzonder aan."