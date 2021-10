Bekende kostuumwinkel Huis Baeyens herleeft: "Tirolerfeesten, Halloween, we zitten aan 60 à 70 procent van normale omzet"

Begin 2020 verhuisde de bekende kostuumwinkel van een pand in het centrum van Antwerpen naar Borsbeek. Ook hun winkel in Wommelgem was toen al dicht. Maar in maart volgde een verplichte sluiting, door corona. Financieel brak een moeilijke tijd aan. "Geen evenementen, een avondklok, kleine bubbels", zucht medezaakvoerder Gert Baeyens. "We hebben ook nooit aan het grote publiek kenbaar gemaakt dat we verhuisd waren naar Borsbeek."