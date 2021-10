Ethische bezwaren tegen derde prik: "Dit gaat ten koste van armere landen"

Ethische bezwaren tegen een derde prik zijn ook te horen bij viroloog Johan Neyts van de KU Leuven. “Dit is ethisch een heel moeilijk gegeven. In het zuiden is nog heel weinig gevaccineerd. Een derde prik in het westen is géén eerste prik daar. Anderzijds: je moet de vaccins wel ter plekke krijgen. Het is een logistieke nachtmerrie als je vaccins moet stockeren of transporteren bij -20 of -80 graden, zoals Pfizer en Moderna. Niet evident om dat tot in de verste uithoeken van de brousse te krijgen," zei Neyts in "De wereld vandaag" op Radio 1.