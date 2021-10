Voert Gents burgemeester De Clercq (Open VLD) gesprekken voor nieuwe stadslijst in 2024? Groen: "Geen goede zaak"  

In Gent zouden verkennende gesprekken aan de gang zijn over de vorming van een stadslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, zo schrijft Het Nieuwsblad. Open VLD-burgemeester Matthias De Clercq zou daarvoor praten met Vooruit en CD&V. En dus niet met de huidige coalitiepartner Groen, wat voor een ongemakkelijke situatie zorgt.