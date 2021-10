Steeds meer veroordeelden vragen "gratie" aan de Koning: maar waarom kan die eigenlijk straffen kwijtschelden?

Het aantal genadeverzoeken is in 4 jaar tijd met ongeveer 50 procent gestegen. In 2016 waren er 633 verzoeken, en dat aantal steeg tot 1.232 in 2019 om dan weer te dalen naar 1.015 in 2020. Het aantal toekenningen blijft zeer laag, het gaat maar om een handvol per jaar: in 2016 waren er 3, in 2017 6, in 2018 13, in 2019 7 en in 2020 maar 2. Dat blijkt allemaal uit cijfers van FOD Justitie.

"De stijging komt er wellicht omdat sinds een aantal jaar onze dienst voor gratieverzoeken ook per e-mail bereikbaar is, wat de drempel verlaagt", aldus Sharon Beavers, woordvoerder van FOD Justitie. In de praktijk worden wordt gratie uitsluitend toegekend in verkeersdossiers, bijvoorbeeld als er geldboetes of rijverboden (maar ook gevangenisstraffen) zijn uitgesproken.