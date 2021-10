Gezinsgeluk en tristesse in 1 beeld: dit is het verhaal achter pakkende "foto van het jaar" van Mustafa en zijn papa

Maar wie zijn de mensen op deze foto eigenlijk? En wat is hun verhaal? De vader in beeld is Munzir al-Nazzal, een Syrische vluchteling die in Reyhanli woont, in Turkse provincie Hatay, dicht bij de Syrische grens. Hij verloor zijn been tijdens de Syrische oorlog toen een bazaar in Idlib werd gebombardeerd.