Israël wil nog eens 1.355 nieuwe woningen voor joodse kolonisten bouwen

De nieuwe woningen komen bovenop de ruim 2.000 woningen die de autoriteiten in augustus aankondigden en die deze week definitief groen licht moeten krijgen van het ministerie van Defensie. "De versterking van de Joodse aanwezigheid (op de Westelijke Jordaanoever) is essentieel in de zionistische visie", zegt minister van Bouw Elkin, die lid is van de partij Nieuwe Hoop, een afsplitsing van het rechtse Likoed-blok.