Slachtoffers seksueel geweld durven vaak geen aangifte te doen, Brusselse korpschef: "Werken aan beter onthaal"

Voor slachtoffers blijkt het niet evident om klacht in te dienen bij de politie. "We merken dat we met een groot dark number zitten. Heel wat mensen durven de stap niet te zetten", bevestigt Jurgen De Landsheer. Hij is korpschef in de zone Zuid, die de Brusselse gemeentes Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis omvat.

"Seksueel geweld is een groot probleem. Elk slachtoffer van dergelijk misbruik is er één te veel. En het is algemeen, we mogen niet focussen op één gemeente. We moeten hieraan werken. Dat is een prioriteit", klinkt het.