Late nieuwjaarsreceptie voor inwoners Sint-Katelijne-Waver: "De zon schijnt, laten we er nu maar van profiteren"

Julienne Hectors (94, foto onderaan) kwam frietjes eten met haar familie. "Het is prachtig. Ik woon al sinds 1958 in Sint-Katelijne-Waver en het is de eerste keer dat ik naar een nieuwjaarsreceptie kan komen. De sfeer is heel goed."

Nadia Peeters (foto bovenaan dit artikel) heft dan weer het glas met enkele buurvrouwen. "Het is heel fijn om de buren en de andere dorpsgenoten nog eens te zien, en het is veilig want we zijn gecontroleerd. We gaan nu nog een paar glaasjes cava drinken en een frietje eten." Begin januari zijn Nadia en haar buren er opnieuw bij. "Ze mogen het zelfs volgende week al opnieuw doen", vult een buurvrouw lachend aan.