Meest machtige drugsbaron van Colombia gearresteerd

Het leger en de politie konden de 50-jarige leider van de Clan Del Golfo, de machtigste drugsclan van Colombia, zaterdagochtend oppakken in het noordwesten van het land, zo kondigde president Ivan Duque aan. Volgens Duque gaat het om de zwaarste slag deze eeuw voor de drugssmokkelaars in zijn land. Hij vergeleek het met de uitschakeling van Pablo Escobar in 1993. Duque riep de overblijvende leden van de Clan Del Golfo op om zich over te geven.

Usuga David wordt beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder drugssmokkel, moord, ontvoering en afpersing. Hij stond ook op de "most wanted"-lijst van de Amerikaanse autoriteiten, die ook een beloning van 5 miljoen dollar beloofden voor informatie die tot de arrestatie van de drugsbaron kon leiden. De arrestatie komt enkele dagen na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken aan Colombia.