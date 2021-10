Na een jaar van wegenwerken gaat Wolvertemsesteenweg in Grimbergen terug open: "Eindelijk kunnen klanten opnieuw voor de deur stoppen"

De Wolvertemsesteenweg in Grimbergen was een jaar lang gesloten voor wegenwerken. Er is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en een bufferbekken dat wateroverlast moet voorkomen. "Door de nieuwe riolering kunnen we het regenwater bij hevigere buien beter begeleiden naar het bufferbekken (13.000 m³) aan de Wolvertemsesteenweg"legt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) uit. "Zo kunnen we de Maalbeekvallei beter controleren vooraleer het regenwater in de provinciale waterweg de Maalbeek terecht komt. Een positief verhaal voor de handelaars aan het station die zo minder met wateroverlast zullen geconfronteerd worden."