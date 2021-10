Nieuwe krater ontstaan in vulkaan op La Palma, en nieuwe lavastroom op gang gekomen

Op het Canarische Eiland La Palma is de vulkaan Cumbre Vieja nu al 35 dagen actief. Dit weekend is een nieuwe krater ontstaan, waaruit veel lava stroomt. Het eiland wordt ook voortdurend opgeschrikt door aardbevingen: dit weekend zijn er een 200-tal geregistreerd. Een daarvan was de krachtigste sinds het begin van de vulkaanuitbarsting.