Royale zitjes en achtergelaten parelsnoeren: expo in Train World laat je binnenkijken in mythische Orient Express

“O ja, de Orient Express staat op mijn bucketlist,” zegt Jan, vrijwilliger in het museum Train World, met zelf 37 jaar NMBS-treinbegeleiding op de teller. Hij zit glunderend naast een collega in een chique rijtuig uit 1927. “Dit is fantastisch. Back to the future. Over een jaar of drie boek ik zelf een kaartje voor een echte reis met de Orient Express." Misschien eerst nog wat sparen? "U haalt me de woorden uit de mond."