"Wij zijn beschaamd": Poolse moeders protesteren aan grens met Wit-Rusland tegen hard anti-migratiebeleid

"Niemand is illegaal", "We zijn beschaamd", "Grens van de dood" en "Vrees God, niet de vluchtelingen". Dat stond te lezen op borden die de Poolse moeders met zich meedroegen. De vrouwen (maar ook mannen) kwamen op straat in Michalowo, een dorp in de buurt van de grens met Wit-Rusland.