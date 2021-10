Protestwandeling tegen plannen om Kleiputten Terhagen te ontbossen: "We willen onze groene long niet kwijt"

"We vragen dat het asbeststort onmiddellijk gesaneerd wordt", zegt Frank Vanhoutte, woordvoerder van de actiegroep "Red onze kleiputten". "De saneringsverplichting is er al sinds 2015. Er moest binnen het jaar gestart worden met de sanering, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Er ligt los asbest op, dat kan wegwaaien en waar mensen asbestkanker van kunnen krijgen. Voor de rest van het natuurgebied vragen we dat het blijft zoals het is. De provincie en de Vlaamse Waterweg beweren dat er ook een sanering moet gebeuren van het huisvuilstort, maar volgens de deskundigen die wij hebben gesproken, klopt dat niet en is er geen sanering nodig van het huisvuilstort."