Speciale machines trekken de laatste kabels voor spoorelektrificatie Hasselt-Mol

De werkzaamheden zitten nog steeds op schema. Op dit moment zijn meer dan 1100 van de 1250 palen geplaatst. Alleen rond Mol moet nog een 20-tal palen gezet worden en er komen ook nog 115 palen bij aan de hoogteportieken van de verschillende overwegen op het traject tussen Mol en Hasselt. Ongeveer 40 km van de 58 km aan bovenleiding is geïnstalleerd of afgerold, het gaat nu om 200 km kabels, daar komt nog 100 km bij. De rijdraden van de bovenleiding zijn afgerold van Hasselt tot Leopoldsburg. Volgend jaar zal dat ook nog gebeuren aan drie bruggen in Beringen en één in Heusden-Zolder die allemaal nog verhoogd moeten worden.