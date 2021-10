Tachtiger in kritieke toestand na gasexplosie in Zwijndrecht

Rond 3 uur vannacht was er een gasexplosie in een rijhuis aan de Boomgaardstraat in Burcht, bij Zwijndrecht. Een man van midden de 80 werd in kritieke toestand naar het ZNA Stuivenberg gebracht met zware brandwonden.

De man had vermoedelijk de gaskraan in de keuken niet goed dichtgedraaid. Toen hij vannacht het licht aanstak, was er een gasexplosie. De stadsingenieur kwam de stabiliteit van het huis controleren, daarna verzegelde de politie het gebouw. Het labo kwam vanmorgen nog ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken maar de politie gaat uit van een ongeval.