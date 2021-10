Toch weer mondmaskerplicht? Premier De Croo roept kernkabinet morgen al bijeen over coronasituatie

Net als in de overige Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen opnieuw. In tegenstelling tot de vorige besmettingsgolven zijn wel al meer dan 8,5 miljoen Belgen volledig gevaccineerd. De stijgende coronacurves betekenen wel dat we de komende weken en maanden "wat waakzamer en voorzichtiger zullen moeten zijn", klinkt het nog. "Zeker nu mensen opnieuw meer contacten hebben, het weer verslechtert en mensen meer binnen zitten."