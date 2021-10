Binnenkort moet u wellicht coronapas tonen in zorginstellingen, Beke (CD&V): "Woensdag wordt decreet gestemd" 

"Ik ga het Covid Safe Ticket invoeren voor de woonzorgcentra", aldus Beke stellig in "De zevende dag". "Ik zie dat we daar ook met uitbraken zitten, en stijgende cijfers (...). Het is een zaak voor bezoekers, voor personeel moeten we eerder kijken naar de verplichte vaccinatie, en daar is het federale niveau mee bezig."

Verschillende zorgkoepels hadden eerder al aangegeven dat ze een coronapas willen voor mensen die iemand in een ziekenhuis of woonzorgcentra willen bezoeken. Margot Cloet, van Zorgnet-Icuro, is dan ook blij met de mogelijkheid om de coronapas te kunnen invoeren. "We gaan het warm aanbevelen aan onze instellingen om de coronapas in te voeren, alles in de strijd tegen het virus kan helpen. Ik denk dat de meeste woonzorgcentra dat ook wel zullen doen, zeker in de Vlaamse rand of in het Antwerpse waar er toch wat uitbraken zijn en waar het aantal gevaccineerden in de populatie ook lager ligt", aldus Cloet.

"Maar het moet natuurlijk praktisch haalbaar zijn om die pas te vragen, en het mag ook geen vals gevoel van veiligheid geven: mondmaskers en handhygiëne blijven belangrijk", aldus Cloet nog. Samengevat: misschien niet alle zorginstellingen zullen de coronapas invoeren, maar de kans is wel reëel dat u in een zorginstelling (zoals een woonzorgcentrum) binnenkort uw Covid Safe Ticket zal moeten bovenhalen.