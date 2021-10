Wilde politieachtervolging op E34: bestuurder haalt al spookrijdend snelheden tot 200 km/u

Bij een controleactie tegen diefstallen en woninginbraken in Zoersel werd gisterenavond rond 22.30 uur een auto gecontroleerd op de Rodendijk in Zoersel. De nummerplaat stond geseind. De bestuurder vluchtte weg en reed de E34 in Zoersel op, in de verkeerde richting. De man reed al spookrijdend richting Turnhout en duwde het gaspedaal in tot 200 kilometer per uur.

In Vosselaar kon de politie de auto tot stilstand brengen op de pechstrook. De drie inzittenden liepen weg, twee van hen zijn opgepakt na een zoekactie met een helikopter en een speurhond. De derde verdachte is voorlopig spoorloos.